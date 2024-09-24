Грант на развитие бизнеса от Сбера получила участница программы «Мама-предприниматель» в Иркутске

Специальный грант на развитие бизнеса от Сбера на сумму 100 тыс. рублей получила участница регионального этапа федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель» в Иркутске Наталия Трошкина. Наталия на финале программы представила проект «Этнопрограмма «Моя прародина».

Наталия Трошкина – национальный гид, организатор персональных и групповых путешествий по озеру Байкал под брендом Nayana tours. Цель ее проекта – сохранение исторической памяти и культурного наследия коренного народа Байкала посредством реализации этно-фолк программ для гостей. Полученный грант Наталия планирует направить на приобретение национальных костюмов для артистов. В планах Наталии также реализация проекта «Родовой улус Тонта». Она планирует сделать жизнь в своем родном улусе Ольхонского района комфортнее и современнее, чтобы он стал точкой притяжения для туристов, приезжающих на Байкал.

«Мама-предприниматель» – уникальная федеральная программа, которая ориентирована на поддержку женского предпринимательства в России. Благодаря ей женщины с детьми или находящиеся в декретном отпуске могут получить всё необходимое для успешного старта в бизнесе: знания, поддержку единомышленников, стартовый капитал. Организатор проекта – Центр «Мой бизнес». Сбер выступил партнером. Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением: «Мы рады быть банком-партнером этого особенного по своей направленности, формату, пользе проекта. Поддержка со стороны Сбера не заканчивается только этим конкурсом, она будет продолжаться и в будущем. Мы готовы предоставлять участницам конкурса как банковские услуги, необходимые для легкого старта предпринимательской деятельности, так и нефинансовые сервисы».

«Программа «Мама-предприниматель» стала для меня настоящим подарком. Это невероятная возможность для всех мам, которые хотят развивать свой бизнес. Программа дала мне не только знания и навыки, но и огромную уверенность в себе и своих силах. Я очень благодарна организаторам и банку-партнеру Сберу и рекомендую всем мамочкам, которые хотят развивать свое дело, попробовать свои силы в этой программе», – Наталия Трошкина, участница регионального этапа программы «Мама-предприниматель».

Победителем регионального этапа федеральной программы «Мама-предприниматель» стала Наталья Дубынина с проектом «Разведение крупного рогатого скота молочного направления». Она получила грант в размере 100 тыс. рублей. Наталья – мама шестерых детей из села Бельшежилкино Усольского района. Она примет участие в федеральном этапе программы и поборется за гранты на развитие бизнеса в размере 1 млн рублей, 500 тыс. и 250 тыс. рублей.

Всего в региональном этапе программы приняли участие 40 женщин из Иркутской области. На итоговую защиту были представлены 23 проекта разной направленности: от сварочного цеха до воркшопа для начинающих предпринимателей. Участницы проекта шьют, варят свечи и даже узаконивают перепланировки жилья.

«Главный тренд последнего времени – от конкуренции к кооперации. Поэтому одна из основных задач Центра «Мой бизнес» – создание сплоченного предпринимательского сообщества, помощь в налаживании горизонтальных связей. У участниц программы «Мама-предприниматель» была возможность не только получить знания и навыки, но и познакомиться друг с другом, создать новые бизнес-проекты. Уверена, что все наши мамы-предприниматели вольются в среду предпринимателей Иркутской области»

В течении 5 дней «мамы-предпринимательницы» узнали об основах бизнес-планирования, разработке маркетингового плана и посетили две иркутских компании с бизнес-визитом. Основной упор в обучении был сделан на доработку проектных идей для создания и развития своего дела.

Представители Сбера стали спикерами в один из дней обучения. Они рассказали и финансовых и нефинансовых сервисах Сбера для начинающих предпринимателей, о продуктах для родителей детей и акселераторе «Перове дело», – Диляра Окладникова, директор Центра «Мой бизнес».

Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор – Минэкономразвития России. Оператор – АНО «Мой бизнес – мои возможности». Соорганизаторы – Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП. Программа «Мама-предприниматель» инициирована заместителем министра экономического развития РФ Татьяной Илюшниковой.