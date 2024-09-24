Названы самые перспективные технологии для рыбохозяйственного комплекса

Российский рынок стартапов предлагает эффективные решения для того, чтобы помочь стране достичь целевого показателя более чем в 600 тыс. тонн аквакультуры в год, а также защитить природу от загрязнения и незаконной добычи. Конкретные примеры таких технологий назвала управляющий директор венчурной студии Россельхозбанка Наталья Мендус.

К мировым вызовам в сфере рыбохозяйственного комплекса спикер отнесла:

Потребность в росте продовольствия. К 2050 году прогнозируется рост населения до 10 млрд человек с нынешних 8 млрд человек, что требует увеличения производства пищи на 60-70%. При этом 33% мировых запасов рыбы подвергается перелову, то есть популяции не успевают восстанавливаться.

Проблемы с экологией водоемов. В океан ежегодно попадает до 12 млн тонн пластиковых отходов, 80% сточных вод не проходят очистку.

Недостаточность цифровизации. Она нужна для повышения прозрачности рынка, включая производство и поставки, и принятия более выверенных управленческих решений.

Основными мировыми трендами в рыбохозяйственном комплексе Наталья Мендус считает цифровизацию и автоматизацию процессов, инновации (ИИ, IoT и т.д.), «устойчивые» технологии производства, «альтернативные» морепродукты (plant-based и клеточные технологии), биотехнологии и разработку лекарств для аквкультур.

«Объем продукции аквакультуры в мире превосходит объем вылова, что обусловлено необходимостью сохранять экосистемы. Поэтому именно аквакультуру целесообразно рассматривать в качестве перспективного и экологичного драйвера для повышения потребления рыбы. Большие планы на это направление и в России: планируется довести ее производство до 600-618 тыс. тонн, что в полтора раза выше результата за 2023 год и, например, в 3,3 раза больше, чем в 2013 году. И есть технологии, внедрение которых обеспечит качественный, интенсивный прирост, параллельно защищая природу», – сказала Наталья Мендус.

Одна из представленных на рынке отечественных технологий – установки замкнутого цикла (УЗВ). Это система из нескольких бассейнов с насосами и биофильтрацией, которая освобождает предпринимателя от строительства и обслуживания больших водоемов и позволяет использовать воду многократно. Это экономия воды, экологичность и более высокая эффективность работы.

Корма – еще одна перспективнейшая ниша для применения современных технологий. В отрасли наблюдается растущий интерес к использованию альтернативных источников протеина, таких как насекомые и растительные белки. Это связано с необходимостью уменьшения зависимости от традиционных рыбных кормов и снижения экологического следа их производства. На российском рынке с весны 2024 года работает стартап, который производит эффективные премиксы. В их состав входят готовые к усвоению микроэлементы и добавки для укрепления иммунитета и оптимизации роста рыбы.

В части автоматизации и цифровизации рыбных ферм Наталья Мендус рассказала о программном обеспечении с применением радиолокационного оборудования для мониторинга акватории до 15 км2.

Еще одно приложение позволяет в режиме реального времени следить за ключевыми показателями фермы. Программа позволяет анализировать полученную информацию и выявлять отклонения, а также помогает моделировать результаты.

А другой стартап внедряет технологию для создания управляемых подводных экосистем, которые позволяют эффективно привлекать и удерживать организмы, что значительно облегчает рыболовство. Появилась и технология прогнозирования скопления рыбы с точностью до 92%.

Эти и другие технологические решения доступны на платформе Россельхозбанка Свое Фермерство. Банк помогает предприятиям заявить о себе, а рынку получить новые сервисы, привлекая стартапы в свою Венчурную студию через акселераторы и конкурсы. В 2024 году РСХБ проводит конкурс для ученых по селекции и генетике, цифровым решениям и биотехнологиям. Получено уже более 100 заявок от студентов, независимых исследователей и частных центров R&D.

«В ответ на мировые вызовы российский бизнес предлагает интересные решения, которые, я уверена, будут востребованы бизнесом. Они не только существенно срезают затраты, но и помогают беречь экологию, а для нашей страны это один из приоритетов», – отметила Наталья Мендус.

Внедрение технологий поможет импортозамещению, обеспечению посадочным материалом, повышению конкуренции, при этом нужно проводить большую работу по информированию инвесторов.