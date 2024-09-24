В распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков. Об этом «Известиям» рассказали в Минфине.

Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября, заявили «Известиям» в Минфине. По данным ДОМ.РФ, в распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков. В то время как крупнейшие участники рынка на прошлой неделе прекратили принимать заявки или ужесточили условия для заемщиков. Как подчеркнули в Минфине, лимиты уже перераспределили.

У большинства крупных банков лимиты почти выбраны. По данным ДОМ.РФ, у «Сбера» они израсходованы на 98% – их осталось только для оформления займов на 52 млрд рублей. Это почти вдвое меньше выдач банка за август.

Альфа-банк полностью израсходовал свои лимиты и даже превысил их на 1,3 млрд рублей, следует из данных ДОМ.РФ. Также они на 98,5% использованы у РСХБ и почти полностью закончились у банка «Уралсиб». «Известия» направили запросы в крупнейшие кредитные организации, в том числе в указанные.

Из-за исчерпания лимитов выдачи по семейной ипотеке на прошлой неделе приостановили «Сбер», РСХБ, «Уралсиб» и Почта Банк. Помимо того, ВТБ, Газпромбанк и Совкомбанк повысили первоначальный взнос по кредитам, оформленным по этой госпрограмме, до 50,1%.

Ранее стало известно, что с отменой льготной ипотеки на первичном рынке динамика цен на «вторичке» стала превышать рост цен на новостройки: там за август «квадрат» вырос на 0,6%, а средний лот – на 0,4%.

«Ожидается, что тенденция продолжится и далее, ведь у новостроек нет больше козыря дешевой ипотеки, а цены на них выше. Покупатели все чаще отказываются от идеи купить строящееся жилье и обращают внимание на уже возведенные дома. Тем более что на «вторичке» можно приобрести квартиру уже с готовым ремонтом, в то время как на отделку новостройки нужно потратить немалые суммы», – комментирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».