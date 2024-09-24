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Снижение годового роста цен на авиабилеты из Иркутска зафиксировал ЦБ

В августе 2024 года в Иркутской области годовой рост цен на авиабилеты замедлился, сообщает ЦБ. Регулятор связывает это с тем, что в этом году прямых маршрутов из столицы Восточной Сибири по популярным туристическим направлениям стало больше, и спрос на полеты в столичном направлении снизился. Данные о замедлении роста цен резко контрастируют с федеральными трендами.

В целом, снижение цен на авиабилеты сказалось на годовой инфляции, в августе она снизилась в Иркутской области до 9,5% после 10,3% в июле, подчеркивает ЦБ. Помимо динамики цен на авиаперелеты причинами снижения инфляции в регионе стало уменьшение спроса на некоторые товары.

– Год назад спрос на перелеты до Москвы из Иркутска был выше, поскольку прямых авиарейсов по некоторым популярным туристическим направлениям не было, и жители нашего региона летали через столичные аэропорты. Сейчас из Иркутска можно улететь без пересадок, например, в несколько городов Китая, Вьетнама и турецкий аэропорт Анталию,  прокомментировал управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

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Данные Иркутской области о замедлении роста цен на авиабилеты резко контрастируют с федеральными данными. Так, в целом по России в августе отмечен рекордный рост цен на перелеты в эконом-классе. По данным Росстата, цены выросли почти на треть по сравнению с 2023 годом, а с начала 2024-го подорожание оказалось максимальным за всю историю статистики. Отраслевые эксперты уверены считают, что сдержать цены на авиабилеты будет сложно. Цены растут из-за инфляции, увеличения цен на авиационное топливо, роста аэронавигационного сбора. Порядка 80% выручки авиакомпаний уходит поставщикам услуг: аэропортам, топливозаправщикам, лизингодателям, ремонтным организациям и так далее.

Авиакомпании отмечают устойчивый спрос на перелёты внутри страны, при этом удовлетворить его они не могут,  процент занятости крейсеров больше 90%. Увеличить ёмкость авиапарка затруднительно из-за санкций и отсутствия новых поставок российской техники.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Снижение годового роста цен на авиабилеты из Иркутска зафиксировал ЦБ
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