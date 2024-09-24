Мошенники активизировались накануне листинга Hamster Kombat

Они предлагают обменять виртуальную валюту из игры на якобы выгодных условиях. Об этом пишут «Известия».

– По рабочей схеме аферисты рассылают российским пользователям ссылки на фишинговый ресурс для авторизации в сервисе. Через него якобы можно вывести монеты из нашумевшей игры Hamster Kombat и перевести их в рубли. Однако для этого нужно авторизоваться в Telegram и ввести учетные данные на открывшейся странице. Таким образом крадут доступы к виртуальному кошельку и другим ценностям, – заявила старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Целью преступников остается выманивание номера телефона и кода подтверждения, добавила она. Полученный доступ к аккаунтам злоумышленники могут использовать для различных нужд, в том числе для кражи конфиденциальных данных, шантажа и рассылки мошеннических сообщений по списку контактов.

Ранее ВТБ выделил три наиболее распространенные мошеннические схемы с использованием программ удаленного доступа. Злоумышленники под разными предлогами просят установить фейковое приложение на смартфон или перейти по фишинговой ссылке, и далее с его помощью похищают деньги или оформляют кредит. На долю этих трех сценариев приходится 30-40% всех мошеннических атак.