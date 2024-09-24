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VI сезон образовательного проекта «Академия-ИНК» стартовал в Иркутске

В Иркутске состоялось торжественное открытие VI сезона образовательного проекта «Академия ИНК». Программа адресована ученикам 7–11 классов Иркутской области.

В новом сезоне на занятия зарегистрировалось около 300 учащихся. Присоединиться к проекту можно в любое время. Регистрация доступна на сайте. 

Программа предлагает обучение по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии и информатике, как в очном, так и в онлайн-формате, все обучение бесплатно. В рамках Академии также проходят научные конференции, лекции. Кроме того, планируется проведение олимпиады, победители которой смогут поступить в вузы без вступительных экзаменов. 

– Академия ИНК дала множество возможностей, чтобы подготовиться к ОГЭ, расширить свой кругозор, получить новый опыт и друзей. А еще я, как лучший ученик прошлого сезона, смогла этим летом побывать на Иркутском заводе полимеров. Теперь я планирую и дальше участвовать в этом проекте, чтобы успешно подготовиться к сдаче ЕГЭ и проявить себя, – отметила выпускница 5 сезона Алина Воробьева.  

Уникальность проекта заключается в возможности учеников самостоятельно формировать свое расписание, выбирая практические занятия. В рамках проекта предусмотрены также знакомства с сотрудниками ИНК и посещение корпоративного музея компании.

В финале сезона лучшие участники получат подарки от организаторов, а старшеклассники, успешно прошедшие программу, смогут рассчитывать на дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в ИГУ. 

Проект реализует ИНК совместно с Иркутским государственным университетом (ИГУ) с марта 2022г. Новый сезон Академии ИНК продлится до декабря 2024 г. Всего за пять сезонов занятия посетили более 5,5 тысячи школьников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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