Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Как увеличить производительность на 30%? Один из лучших производственных менеджеров России выступит на БРИФ’24
«Не надо бояться мастодонтов». Какой БРИФ без нетворкинга?
Эксперт «Газпром нефти» выступит на Байкальском риск-форуме
Все материалы сюжета

Bloomberg: В ближайшие три года доходы от продажи нефти и газа в России сократятся

Российское правительство прогнозирует сокращение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за падения цен на энергоносители и снижения налоговой нагрузки для Газпрома, сообщает Bloomberg.

Согласно проекту прогнозов, подготовленному правительством, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, российская нефтегазовая отрасль должна внести 10,94 трлн руб. налогов в государственную казну в следующем году. Это на 3,3% меньше цифр, прогнозируемых на 2024 г. Ожидается, что годовые доходы продолжат сокращаться в течение следующих двух лет, достигнув отметки в 9,77 трлн руб. в 2027 г.

Читайте также:

Нефть – вниз, золото – вверх. Что происходит?
16 сентября 2024
Нефть теряет спрос
13 сентября 2024

Также, согласно документам, средняя экспортная цена на российскую нефть, как ожидается, упадет ниже 70 долларов за баррель со следующего года. Ожидается, что средние контрактные цены на экспорт газа в страну также снизятся до 2027 года.

В долгосрочной перспективе нефть может подешеветь еще больше, поскольку спрос на нее сокращается, а возобновляемые источники энергии становятся все более популярными.

Еще одним фактором, способствующим прогнозируемому снижению нефтегазовых поступлений в российский бюджет в следующем году, является план по снятию дополнительной налоговой нагрузки с "Газпрома", который долгое время был основным источником денежных средств для правительства.

Акции Газпрома на этом фоне резко выросли в цене, прибавляя 6,5% на торгах понедельника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Снижение годового роста цен на авиабилеты из Иркутска зафиксировал ЦБ
«Хорошее путешествие подобно книге». Как туроператор «NUUR 1642» меняет представление о премиум-туризме на Байкале
Гора Соболиная вошла в семерку самых популярных горнолыжных курортов этого лета
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес