Bloomberg: В ближайшие три года доходы от продажи нефти и газа в России сократятся

Российское правительство прогнозирует сокращение доходов от продажи нефти и газа в течение следующих трех лет из-за падения цен на энергоносители и снижения налоговой нагрузки для Газпрома, сообщает Bloomberg.

Согласно проекту прогнозов, подготовленному правительством, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, российская нефтегазовая отрасль должна внести 10,94 трлн руб. налогов в государственную казну в следующем году. Это на 3,3% меньше цифр, прогнозируемых на 2024 г. Ожидается, что годовые доходы продолжат сокращаться в течение следующих двух лет, достигнув отметки в 9,77 трлн руб. в 2027 г.

Также, согласно документам, средняя экспортная цена на российскую нефть, как ожидается, упадет ниже 70 долларов за баррель со следующего года. Ожидается, что средние контрактные цены на экспорт газа в страну также снизятся до 2027 года.

В долгосрочной перспективе нефть может подешеветь еще больше, поскольку спрос на нее сокращается, а возобновляемые источники энергии становятся все более популярными.

Еще одним фактором, способствующим прогнозируемому снижению нефтегазовых поступлений в российский бюджет в следующем году, является план по снятию дополнительной налоговой нагрузки с "Газпрома", который долгое время был основным источником денежных средств для правительства.

Акции Газпрома на этом фоне резко выросли в цене, прибавляя 6,5% на торгах понедельника.