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АТБ повысил процентные ставки по вкладам до 21%

С 20 сентября Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил ставки для ряда вкладов на сроках 2 и 3 года, а также 3 и 4 месяца. Максимальная ставка достигла 21%.

Повышение коснулось депозитов без возможности пополнения и снятия: «АТБ.Вклад», «АТБ.Вклад Онлайн» и «АТБ.ВИП.Вклад». На сроках 2 и 3 года ставки составили 18% и 21% соответственно. На сроках 3-4 месяца ставки повышены до 16,9% для «АТБ.Вклад Онлайн», до 16,7% по «АТБ.Вклад» и до 17,5% по «АТБ.ВИП. Вклад».

Для депозита «АТБ.ВИП. Вклад» с опцией пополнения и снятия при размещении средств на 3 месяца ставка составила 17,246% с учётом ежемесячной капитализации процентов.

Предложение актуально для новых и действующих клиентов.

Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации. Получить более детальную информацию, а также рассчитать доходность вкладов можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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