Альфа-Банк запустил новый сервис для бизнеса на базе искусственного интеллекта — «Нейроофис»

Альфа-Банк запустил сервис «Нейроофис». Он представляет собой виртуальную команду нейроассистентов, обученных на знаниях миллионов экспертов. Сервис поможет быстрее решать повседневные задачи бизнеса и сократить затраты на специалистов.

В состав виртуальной команды «Нейроофиса» уже вошли пять нейроассистентов, которые обучены эффективно решать задачи из своей области. «Маркетолог» —создаст контент-план и рекламные тексты, «Редактор» — отредактирует, переведет и проверит текст на ошибки, «Клиентский менеджер» — ответит клиенту и составит скрипт продаж, а «HR-менеджер» — подготовит вакансию и вопросы для собеседований.

«Личный Ассистент» — поможет с любыми бизнес-вопросами. Возможности каждого нейроассистента будут расширяться, также скоро появятся виртуальные юрист, бухгалтер и дизайнер.

В сервисе можно получить нужный результат в течение одной минуты, просто ответив на несколько вопросов о своем бизнесе – нет необходимости вникать в сложные технологии. Также ассистенты могут поддерживать контекст диалога, учитывать предпочтения в стиле общения и другие параметры для повышения качества результата.

«С помощью «Нейроофиса» мы стремимся сделать доступным искусственный интеллект для каждого предпринимателя, преобразовав сложные технологии в простые и понятные действия для бизнеса. Сервис станет отличным помощником для повышения эффективности бизнеса в условиях вечной нехватки ресурсов и времени», — рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.

Первые 360 тысяч предпринимателей уже могут оценить «Нейроофис» прямо в интернет-банке Альфа-Бизнес. А скоро сервисом смогут воспользоваться все 1,6 млн клиентов малого бизнеса Альфа-Банка. Открыть счет можно на сайте Альфа-Банка.