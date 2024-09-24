Альфа-Банк получил подтверждение кредитного рейтинга от АКРА на уровне АА+ (RU) с улучшением прогноза до «Позитивного»

Альфа-Банк получил подтверждение кредитного рейтинга от аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) на уровне «AA+(RU)», при этом прогноз был улучшен со «Стабильного» на «Позитивный». Присвоенный рейтинг лишь на одну ступень ниже государственного рейтинга России.

АКРА отмечает укрепление финансовых результатов банка после сложной операционной среды 2022 года, а также обращает внимание на высокое качество его кредитного портфеля.

Кредитный рейтинг обусловлен устойчивой бизнес-моделью банка, адекватной достаточностью капитала, а также эффективным управлением фондирования и ликвидности.

Помимо этого, позитивное влияние на оценку оказывают и адекватная стратегия развития, соответствующая текущей конъюнктуре макроэкономической среды. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает системная значимость Альфа-Банка.

«Улучшение прогноза в высоком рейтинге от АКРА – еще одно подтверждение нашей надежности, высокого качества кредитной экспертизы и эффективной работы Альфа-Банка в условиях вызовов рынка», — отметил глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.