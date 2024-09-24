Альфа-Банк стал генеральным партнером Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Соглашение о сотрудничестве между Альфа-Банком и Ассоциацией организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» было подписано в ходе образовательного саммита, проведенного банком в Сочи.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Министерства науки и высшего образования РФ. Это масштабная площадка для проверки знаний и прикладных навыков студентов российских вузов, а также уникальная система карьерного сопровождения. Олимпиада проводится с 2017 года и охватывает более 70 предметных областей: от авиастроения до искусственного интеллекта. Задания для участников разрабатываются совместно экспертами ведущих российских вузов и представителями партнеров олимпиады из бизнеса.

«Олимпиада «Я – профессионал» – уникальная профессиональная экосистема, пространство встречи экспертов, академической среды, отраслевых лидеров и молодежи, мотивированной на саморазвитие. Рада, что к нашему сообществу присоединился Альфа-Банк – мы не только пополним число направлений такими профильными дисциплинами, как «Управление цифровым продуктом и инноватика» и «Проектный менеджмент», но и сможем обеспечить карьерной поддержкой еще больше талантливых молодых людей со всей страны», – подчеркнула руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.

Главная цель партнёрства – формирование нового поколения специалистов в сфере финтеха. Направления совместной работы включают в себя серию мероприятий: от экскурсий в банк до стажировки. Студентов погрузят в специфику IT- и digital-профессий, познакомят с бизнес-средой и корпоративной культурой. Эксперты банка обсудят со студентами тренды и ключевые вызовы финансовой экономики.

«Сотрудничество со Всероссийской олимпиадой студентов "Я – профессионал" – это важная составляющая нашей стратегии по взаимодействию с вузами и молодёжью. Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем открыть новые возможности для талантливых студентов и обеспечить им доступ к актуальным знаниям и практическим навыкам, необходимым для успешной карьеры в цифровой экономике", – поделился Марат Исмагулов, HR-директор Альфа-Банка.

За семь сезонов уникальными участниками олимпиады стали более 1 млн студентов; более 21 000 призеров получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 3 500 человек стали медалистами и получили денежные премии, общая сумма которых составила более 500 миллионов рублей. В отборочных заданиях олимпиады приняли участие около 10 000 иностранных граждан из 94 стран мира.