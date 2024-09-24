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Альфа-Бизнес Мобайл признано лучшим приложением в стране по четырём критериям по версии Markswebb

Консалтинговое агентство Markswebb в исследовании Business Mobile banking Rank 2024 назвало Альфа-Бизнес Мобайл лучшим в стране по 4 критериям.

Онлайн-бухгалтерия для ИП, управление группой компаний, ролевая модель – этот функционал приложения эксперты назвали самой сильной стороной мобильного банка по качеству цифрового клиентского опыта.

В оценке участвовали одиннадцать наиболее популярных мобильных банков для малого и микробизнеса на Android. Исследование проводилось по 782 критериям.

Аналитики отметили функционал для удобства сотрудников за счет возможности гибких индивидуальных настроек, решения в части документооборота, бухгалтерии для ИП на упрощенной системе налогообложения и валютного контроля.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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