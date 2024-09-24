Платформа А-Токен признана платформой года и лидером по объему размещений ЦФА

Альфа-Банк получил премию в номинациях «Платформа года» и «Лидер по объему размещений» в рамках II Форума «Цифровые финансы», организованного Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Достижения Альфа-Банка на рынке ЦФА были признаны профессиональным сообществом в ходе открытого голосования. А-Токен — первая платформа, доступная для широкого круга инвесторов. Альфа-Банк является лидером по количеству инвесторов среди платформ ОИС и занимает более 50% рынка.

На форуме «Цифровые финансы» Альфа-Банк также организовал экспертную сессию, где обсудили перспективные формы «упаковки» ЦФА, включая нестандартные продукты с привязкой к различным базовым активам — от драгоценных металлов до недвижимости и предметов искусства.

«Мы, как лидер рынка ЦФА, каждый день работаем над тем, чтобы предложить нашим клиентам больше возможностей для инвестирования. Запускаем интересные инвестиционные решения как для частных, так и для институциональных инвесторов. Победа Альфа-Банка в очередной раз подтверждает, что наш подход к развитию цифровых финансовых инноваций помогает развивать рынок и культуру инвестирования в стране», — поделился на форуме Денис Додон, директор по инновациям Альфа-Банка.

Платформа А-Токен — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Она позволяет размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов — широкому кругу частных лиц, финансовым институтам и профессиональным участникам рынка. На А-Токен выпущено 305 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 157 млрд рублей, что составляет более 50% общего объема в России, который превышает 300 млрд рублей.