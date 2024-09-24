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Банк «Солидарность» повышает ставки по рублёвым вкладам

АО КБ «Солидарность» сообщил о повышении ставок по депозитам.

– С 24.09.2024 мы повышаем ставки по действующей линейке вкладов в рублях, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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