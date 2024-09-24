53% работодателей Иркутска хотят вернуться к системе распределения студентов

53% компаний хотели бы участвовать в программе распределения молодых специалистов, 11% уже наладили сотрудничество с вузами. Данные приводит Superjob.

Каждая девятая компания уже наладила систему сотрудничества с вузами по вопросам трудоустройства выпускников. Чаще всего процесс выстроен в крупных организациях с численностью персонала свыше 1000 человек (37%).

53% компаний хотели бы участвовать в программе распределения выпускников вузов в случае, если государство решит вернуться к этой системе. Наиболее заинтересованы в работниках по распределению в медицине и фармацевтике (63%), а также производстве (59%). Каждая вторая компания из сферы продаж, услуг и строительства также высказалась за возврат к системе распределения выпускников вузов.

О необходимости реанимации системы распределения больше говорят в регионах (61%). Испытывая кадровый голод, региональные предприятия, чаще, чем работодатели двух столиц, уже сейчас взаимодействуют с вузами по трудоустройству молодых специалистов (18%), в Москве и в Санкт-Петербурге процесс налажен в 10 и 8% организаций соответственно.