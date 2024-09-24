В Примсоцбанке проходит финальная неделя «Золотой лихорадки»

В Примсоцбанке проходит финальная неделя акции «Золотая лихорадка» для владельцев карт Стикер/Сегодня/Сегодня Плюс. До 30 сентября этого года клиентам необходимо максимально активно оплачивать товары и услуги картами Стикер/Сегодня/Сегодня Плюс. По окончании акции Примсоцбанк с помощью генератора случайных чисел определит пять победителей из каждой категории карт, которые будут награждены электронными сертификатами номиналом 3 тысячи рублей.

Акция действует во всех подразделениях банка. Принять в ней участие могут только клиенты с активными картами.

Награждение победителей состоится до 30 октября этого года. Счастливчикам придет СМС от Примсоцбанка.

Исключение составляют операции:

в банкоматах и терминалах, включая МСС 6010, 6011;

в Системах дистанционного банковского обслуживания;

пополнение электронных кошельков (МСС 8999);

операции в казино (МСС 7995);

отмена/возврат зачисления средств на карту;

денежные переводы, а также переводы с карты на карту (MCC 4829, 6536, 6537, 6538, 6051, 6534, 6540, 6531, 6532, 6533, 9700, 9701, 9702);

покупка акций, векселей, денежных сертификатов, валюты, оплата услуг страховых компаний и финансовых институтов, ломбарды (MCC 6012, 6300, 6211, 6022, 6023, 6025, 6026, 6028, 5933, 6050, 6051, 6529, 6530, 6381, 6399, 5960);

оплата товаров и услуг в торговых точках, которые продают телекоммуникационное оборудование, компьютерные сетевые и информационные услуги (MCC 4814, 4812, 4816);

оплата коммунальных услуг (МСС 4900).

безналичные операции по счету, оплата услуг в сервисе «ПримсоцЛ@йн»

Для справки: активная карта – карта с совершенными операциями: безналичная оплата покупок на сумму не менее 30 тысяч рублей в период проведения конкурса (карты были открыты до 30.09.2024г., транзакции прошли до 15.10.2024 г.)

Узнать подробности об акции вы можете в офисах банка, на официальном сайте либо по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.

Срок действия акции - 15.08.2024 - 30.09.2024