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Солид Банк: «Найти нужную монету теперь просто»

Монеты – это инвестиционный актив, который сегодня привлекает всё больше серьезных  инвесторов. Как правило, они особо заинтересованы в оптимизации рентабельности инвестиций, защите своего капитала от экономической нестабильности. И именно по этим причинам выбирают монеты, как инвестиционный инструмент. Кроме того,отмечают эксперты Солид Банка, монеты также отличный памятный подарок для самого себя или важного человека в вашей жизни, а за каждой монетой может стоять как историческая ценность, так и большая материальная ценность.  

– На клиентском сайте Солид Банка был обновлен раздел «Монеты». Теперь в разделе можно найти полную информацию о монетах: список, доступных к покупке в Солид Банке, их описание и цены. Информация в разделе постоянно актуализируется Управлением по работе с драгоценными металлами. Следите за обновлениями! Список монет, доступных к покупке в данный момент, размещен на сайте. 

Специалисты банка наполнили раздел сайта необходимой информацией для клиентов, чтобы упростить им процесс поиска той самой монеты.

– При этом вы можете оставить заявку на сайте и получить подробную консультацию по любой монете от сотрудника Управления по работе с драгоценными металлами. Рекомендуем обязательно общаться с нашими специалистами. Вас это ни к чему не обязывает, но а мы можем лучше понять ваши потребности и предложить индивидуальное решение, – рассказывают в Солид Банке.

Найти свою монету можно по ссылке.

АО "Солид Банк". Ген.лицензия ЦБ РФ № 1329.
www.solidbank.ru
8 800 775 56 06 (звонок по РФ бесплатный)

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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