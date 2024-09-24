Кто такие дропперы?

Дропперы – это люди, которые предоставляют свои банковские счета или платежные реквизиты мошенникам для проведения незаконных транзакций. Как правило, дропперами становятся уязвимые категории граждан (сироты, пожилые люди, инвалиды и малоимущие граждане), а также подростки и студенты. Эксперты Примсоцбанка рассказали подробнее о помощниках мошенников, о том, как они работают, и почему их деятельность опасна не только для окружающих, но и для них самих.

Как работают дропперы?

Получают на свои банковские карты деньги от незнакомцев и передают их другим людям – наличными или переводом;

Предоставляют мошенникам свои банковские карты или доступ к онлайн-банкам для вывода средств.

Почему это опасно?

1. Дропперская деятельность может повлечь за собой уголовную ответственность. Дропперам может грозить наказание: от крупного штрафа до лишения свободы. Причем ответственность наступает независимо от того, осознанно человек помогал мошенникам или нет;

2. Кредитная история у дропперов может быть испорчена, а средства – похищены;

3. Продолжение таких действий подрывает доверие в обществе и приводит к потерям для невинных людей.

– Если вы стали свидетелем дропперской деятельности или получили подобные предложения – немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы, – рекомендуют эксперты Примсоцбанка.