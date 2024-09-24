Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Как увеличить производительность на 30%? Один из лучших производственных менеджеров России выступит на БРИФ’24
«Не надо бояться мастодонтов». Какой БРИФ без нетворкинга?
Эксперт «Газпром нефти» выступит на Байкальском риск-форуме
Все материалы сюжета

Кто такие дропперы?

Дропперы – это люди, которые предоставляют свои банковские счета или платежные реквизиты мошенникам для проведения незаконных транзакций. Как правило, дропперами становятся уязвимые категории граждан (сироты, пожилые люди, инвалиды и малоимущие граждане), а также подростки и студенты. Эксперты Примсоцбанка рассказали подробнее о помощниках мошенников, о том, как они работают, и почему их деятельность опасна не только для окружающих, но и для них самих.

Как работают дропперы?

  • Получают на свои банковские карты деньги от незнакомцев и передают их другим людям – наличными или переводом;

  • Предоставляют мошенникам свои банковские карты или доступ к онлайн-банкам для вывода средств.

Почему это опасно?

1. Дропперская деятельность может повлечь за собой уголовную ответственность. Дропперам может грозить наказание: от крупного штрафа до лишения свободы. Причем ответственность наступает независимо от того, осознанно человек помогал мошенникам или нет;

2. Кредитная история у дропперов может быть испорчена, а средства – похищены;

3. Продолжение таких действий подрывает доверие в обществе и приводит к потерям для невинных людей.

– Если вы стали свидетелем дропперской деятельности или получили подобные предложения – немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы, – рекомендуют эксперты Примсоцбанка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2024, последние новости
Снижение годового роста цен на авиабилеты из Иркутска зафиксировал ЦБ
«Хорошее путешествие подобно книге». Как туроператор «NUUR 1642» меняет представление о премиум-туризме на Байкале
Гора Соболиная вошла в семерку самых популярных горнолыжных курортов этого лета
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес