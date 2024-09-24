Что даёт перевод зарплаты в Солид Банк?

Знали ли вы, что каждый из вас может оформить получение заработной платы на карту того банка, условия которого вам больше подходят? Если по каким-либо причинам вам не подходят условия зарплатного проекта вашего работодателя, точно стоит озадачиться самостоятельным поиском компромиссного варианта, рекомендуют эксперты Солид Банка:

– Получая зарплату на дебетовую карту Солид Банка, вы также получаете ряд преимуществ и финансово-выгодных решений. При этом вовсе не обязательно, чтобы ваш работодатель имел зарплатный проект в нашем Банке, – поясняют в банк. – Специально для такого случая, для тех, кто решил самостоятельно получать зарплату на карточный счет Солид Банка, мы запустили карту — «Солидная карта». Это не просто безопасный и удобный платежный инструмент, но и возможность для вас получать пассивный доход и другие выгоды.

Условия

• бесплатный выпуск,

• бесплатное обслуживание,

• бесплатные sms и push-уведомления,

• ежемесячное начисление 11 % годовых на остаток по карточному счету.

Вместе с этим клиент получает доступ к удобному мобильному Банку SolidPAY, где можно 24/7 управлять своим карточным счетом и осуществлять денежные операции.

Дополнительные возможности

Солид Банк предлагает своим клиентам комплексные финансовые решения. С нашими кредитными продуктами вы сможете легко закрыть многие свои денежные потребности и запросы.

• Держателям зарплатных карт доступно кредитование на специальных условиях по сниженной ставке! Например, в рамках условий потребительского кредита «Акционный» вам может быть доступна ставка: -1% от базовой ставки. Ставка также зависит от суммы и наличия страхования. Полные условия кредитования можно найти по ссылке.

• По сниженной ставке зарплатным клиентам доступно также автокредитование. Ставка зависит от типа авто (новое, с пробегом), суммы, наличия страхования. Вам будет доступна опция снижения базовой ставки на 1%. Оставить заявку и ознакомиться с подробными условиями можно ознакомиться по ссылке.

Консультируйтесь со специалистами в офисах Банка, мы постараемся предложить вам максимально лояльные условия кредитования .

• На случай форс-мажора зарплатным клиентам доступен разрешенный овердфрат «Благодарный». С ним вы можете быстро получить до + 50 000₽ к своей зарплатной карте Солид Банка! Подать заявление для подключения овердрафта можно в мобильном Банке SоlidPAY.

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