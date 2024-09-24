Новости

Байкальский риск-форум (БРИФ)
Как увеличить производительность на 30%? Один из лучших производственных менеджеров России выступит на БРИФ’24
«Не надо бояться мастодонтов». Какой БРИФ без нетворкинга?
Эксперт «Газпром нефти» выступит на Байкальском риск-форуме
Все материалы сюжета

Банки повышают размер первого взноса по семейной ипотеке

Крупные кредитные организации почти исчерпали лимиты по льготной программе. Об этом пишет «Российская газета».

ВТБ повысил первый взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1% с учетом сокращения лимитов. Ранее, в середине августа, он уже увеличивал первоначальный взнос по программе с 20,1% до 30,1%.

Читайте также:

Лимиты по IT-ипотеке исчерпаны на 96%
24 сентября 2024
Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября
24 сентября 2024

Подобным образом действуют и некоторые другие банки. Так, МКБ продолжает принимать заявки на «Семейную ипотеку», но первоначальный взнос должен быть не менее 50%. Чтобы купить жилье по льготной программе, придется внести сразу половину стоимости и в Газпромбанке, и в МТС Банке.

Согласно базе «Банки.ру», на 20 сентября минимальный первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» в размере 50% устанавливают 7 из 41 банков.

Ранее в Минфине заявили о том, что лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до ноября. В распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Льготная ипотека 2024, последние новости ":
Все материалы сюжета (907)


Реклама на сайте

Льготная ипотека 2024, последние новости
Лимиты по IT-ипотеке исчерпаны на 96%
Банки повышают размер первого взноса по семейной ипотеке
Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес