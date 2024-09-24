Банки повышают размер первого взноса по семейной ипотеке

Крупные кредитные организации почти исчерпали лимиты по льготной программе. Об этом пишет «Российская газета».

ВТБ повысил первый взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1% с учетом сокращения лимитов. Ранее, в середине августа, он уже увеличивал первоначальный взнос по программе с 20,1% до 30,1%.

Подобным образом действуют и некоторые другие банки. Так, МКБ продолжает принимать заявки на «Семейную ипотеку», но первоначальный взнос должен быть не менее 50%. Чтобы купить жилье по льготной программе, придется внести сразу половину стоимости и в Газпромбанке, и в МТС Банке.

Согласно базе «Банки.ру», на 20 сентября минимальный первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» в размере 50% устанавливают 7 из 41 банков.

Ранее в Минфине заявили о том, что лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до ноября. В распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков.