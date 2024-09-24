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Лимиты по IT-ипотеке исчерпаны на 96%

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Оставшаяся квота в два раз меньше месячной выдачи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ДОМ.РФ.

Совокупный лимит на выдачу IT-ипотеки – 750 млрд рублей в РФ израсходован на 96%. Из топ-5 банков, которые распоряжаются наибольшей квотой по этой программе, Росбанк исчерпал объем выдачи на 99,2%, Альфа-банк – на 98,3%, Банк ДОМ.РФ – на 97,6%, «Сбер» – на 97,5%, а ВТБ – на 97%.

Объем оставшегося лимита на выдачу IT-ипотеки в РФ сейчас составляет 30,3 млрд рублей. Для сравнения, в мае 2024 года банки оформили 6,74 тыс. кредитов по этой программе на сумму 63,67 млрд рублей, в июне – 6,93 тыс. на 66,06 млрд рублей.

Ранее в Минфине заявили о том, что лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до ноября. В распоряжении банков есть еще 427 млрд рублей на выдачи по этой госпрограмме, но они сконцентрированы у небольших игроков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Льготная ипотека 2024, последние новости
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Лимитов по семейной ипотеке хватит до ноября
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