Китай объявил о масштабной программе стимулирования экономики

Народный банк Китая принял новые меры поддержки экономики, чтобы достичь целевого уровня ВВП в 2024 г. в 5%, сообщает Bloomberg.

До самого низкого с 2020 г. уровня сокращен объем наличных средств, которые банки должны держать в резерве (норма обязательных резервов, или RRR). Снижение составило 50 б.п.

Ставка 7-дневного РЕПО будет сокращена на 0,2 п.п. Председатель Народного банка Китая Пань Гуншэн дал понять, что за этой мерой может последовать снижение базовой ставки по кредитам на 0,2–0,25%.

Эксперты отмечают, что это стало первым случаем за последнее десятилетие, когда решения по обоим сокращениям были приняты в один день.

Правительство страны выделит не менее $113 млрд на поддержку ликвидности рынка акций.

Кроме того, предложен целый пакет мер по поддержке проблемного сектора недвижимости страны. Среди них — снижение процентных ставок по существующим ипотечным кредитам в среднем на 0,5 п.п.

Минимальный размер первоначального взноса на покупку второго жилья сокращен до минимальных за всю историю 15% с 20%.

Эти меры будут примерно в 2,5 раза больше того, что власти КНР потратили на стимулирование экономики после мирового финансового кризиса 2008 года.

Ранее экономисты американского инвестбанка Morgan Stanley подсчитали , что Китаю в ближайшие два года необходимо потратить около $1,4 трлн для борьбы с дефляцией, замедлением экономики и для возвращения к устойчивому росту ВВП.Часть средств, по мнению экономистов, необходимо пустить на стимулирование потребления непосредственно домохозяйств, а не только на инвестиции, льготы и кредиты для бизнеса и строительство инфраструктуры.

Аналитики банка полагают, что действовать нужно как можно скорее. «Чем дольше продолжается дефляция, тем больше средств понадобится на борьбу с ней»,— цитирует FT главного экономиста по Китаю в Morgan Stanley Робина Синя.