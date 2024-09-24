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День открытых дверей прошел в новом Центре спортивных единоборств, построенном РУСАЛом

Около 300 шелеховчан смогли оценить современные тренировочные залы для единоборств. Здесь для спортсменов и тренеров подготовлено все необходимое.

Прошли пробные тренировки, состоялись ознакомительные экскурсии и открытые занятия по дзюдо, боксу, карате и вольной борьбе.

Для гостей продемонстрировали раздевалки, душевые, сауны, медкабинет и другие помещения.

На данный момент в Центре спортивных единоборств уже занимаются около 300 спортсменов. В планах увеличить число воспитанников до 400.

– Мы делаем большой упор на морально-этическое воспитание, повышение самоуверенности и самоуважения. У нас ребята учатся не только технике, но и философии боя. Это интересно и полезно, – Владислав Бархатов, тренер по карате киокусинкай.

Напомним, РУСАЛ полностью профинансировал строительство Центра, которое началось летом 2023 года. На эти цели компания выделила около 200 миллионов рублей. Инициатива создания в малых городах комфортных условий для досуга и занятий спортом принадлежит еще основателю компании Олегу Дерипаска, которую он высказал много лет назад и является частью социальной стратегии РУСАЛа. Спортивный объект укомплектован самым современным оборудованием. Для воспитанников и тренеров была закуплена форма и экипировка. Администрация Шелеховского района провела благоустройство территории, а администрация города Шелехова сделала дорогу, которая ведет к Центру.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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