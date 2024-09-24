Жители Приангарья до 1 октября могут зарегистрироваться на медиапроект «ТопБЛОГ»

Победитель получит 15 млн рублей.

Первый в России образовательный проект для авторов и создателей контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» продлевает до 1 октября (включительно) регистрацию на конкурс «Спецноминации 2.0».

Заявки на участие уже направили 178 жителей Иркутской области. По решению организаторов есть еще неделя, чтобы присоединиться к проекту и побороться за призовой фонд в 15 млн рублей. Участвовать в нем могут жители региона без возрастных ограничений и бесплатно на всех этапах.

Регистрация проходит на сайте ТопБЛОГ.РФ. Конкурс объединяет авторов контента различной тематики независимо от географии проживания.

Напомним, что Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» президентского национального проекта «Образование» и помогает построить карьеру в медиаиндустрии, научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.