НДПИ для Газпрома может быть снижен. Что это значит?

Правительство РФ прогнозирует снижение поступлений от газовых налогов в 2025 г., пишет Bloomberg. В распоряжении издания оказался проект бюджета, который находится на рассмотрении в правительстве. По данным Bloomberg, проект предусматривает как минимум частичное снижение разового налога на добычу Газпрома с 2022 г.

– Позитив, но на один год, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. – Газпрому пришлось заплатить дополнительный налог на добычу полезных ископаемых в размере 1 248 млрд руб. в 2022 г., в период рекордно высоких цен на газ в Европе. Затем, за финансовые 2023–2025 гг., компании необходимо уплатить по 600 млрд руб. в год. По расчетам Bloomberg, основанным на предоставленных ему документах, налоговое бремя Газпрома может снизиться примерно на 30%, до 1 трлн руб. Это значит, что налог в 2025 г. могут урезать более чем наполовину.

Вчера котировки акций Газпрома выросли на 6,5%. По мнению аналитиков, реакция рынка им кажется чрезмерной, "поскольку речь идет не о том, чтобы насовсем уменьшить налоговое бремя компании, а чтобы сократить на один год дополнительный налог, срок которого и так истекает в 2026 г."

При этом они обращают внимание, что потенциальное сокращение налога в 2025 г. повысит шансы Газпрома на дивиденды за 2024 г.

– Мы уже ожидаем, что это произойдет, исходя из неожиданно сильных результатов компании по МСФО за I полугодие 2024 г., хотя наш прогноз относительно скромный: 7 руб. на акцию с доходностью 5%. Акции компании («Нейтральный» взгляд) торгуются с коэффициентом P/E в размере 5,8x, что на 6% ниже среднего исторического значения, – резюмируют эксперты БКС.