Суд утвердил возврат теплосетей Байкальска в муниципальную собственность

Сделку по продаже коммунального хозяйства признали недействительной. Администрация выплатит бывшему владельцу 5 млн рублей за сети в Байкальске и более 300 тыс. рублей за сети в Утулике.

«Поскольку проблема ветшания сетей не решалась годами, а ситуация в городе усугублялась, ежегодно ставя под угрозу отопительный сезон, облправительство поддержало инициативу Байкальского муниципального образования через суд признать сделки по продаже коммунальных сетей незаконными и вернуть их в муниципальную собственность. Больше 1,5 лет шли судебные процессы, и сегодня я могу сообщить, что Арбитражный суд удовлетворил требования администрации Байкальска», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

В течение месяца, при отсутствии апелляции, решение суда вступит в законную силу, после чего у нынешнего собственника будет 3 дня на передачу коммунального хозяйства администрации. В свою очередь, администрация выплатит собственнику свыше 5 млн рублей за сети в Байкальске и более 300 тыс. за сети в Утулике.

Напомним, 16 сентября в городе Байкальске Иркутской области введен режим ЧС. Как сообщил мэр Владимир Темгеневский, режим ЧС введён в связи с тем, что УК «УЖКС» не могла подключить теплоснабжение и водоснабжение жилого фонда из-за отсутствия рабочего персонала.