Российские школьники смоделируют будущее сельского хозяйства страны

23 сентября во всех школах страны в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном» прошел урок по теме «Путь зерна». Школьники узнали о развитии сельского хозяйства и роли этой важнейшей отрасли для граждан и экономики России.

В своем интервью в рамках урока Министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала детям о новых технологиях в АПК, аграрных династиях и многом другом. Она отметила, что зерно является основой как российского сельского хозяйства, так и мирового. С этой культурой связано производство большинства продуктов питания. Говоря о темпах развития отрасли, глава Минсельхоза подчеркнула, что агропромышленный комплекс в России – это экономическое чудо.

По итогам урока был дан старт Всероссийскому конкурсу эссе на тему «Каким я вижу будущее сельского хозяйства к 2030 году».

Конкурс пройдет на платформе «Я в Агро» Россельхозбанка при поддержке Минсельхоза России. Школьники могут рассказать об аграрных профессиях, используемых технологиях в АПК, особенностях производства продукции. Отправить эссе на конкурс можно как индивидуально, так и в составе команды.

«Одно из важных условий в написании эссе – правдоподобность. Работы должны конструировать будущее, то есть опираться на уже существующие агротехнологии, профессии, особенности производства. Однако это вряд ли помешает полёту фантазии – сельское хозяйство сегодня развивается стремительно. Умное земледелие, интернет вещей, роботы, технологии искусственного интеллекта, биотехнологии давно стали неотъемлемой частью работы крупных агропредприятий», – отметила Елена Батурова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.

50 призеров получат подарки от организаторов и партнеров конкурса – яркие и стильные вещи, которые будут напоминать о победе в конкурсе и мотивировать достигать новых вершин.

10 призеров смогут гордиться своими публикациями в онлайн-издании о сельском хозяйстве Россельхозбанка. Ссылку на эссе можно будет отправить родителям, друзьям и родственникам. А еще публикация пригодится для портфолио.

Итоги конкурса эссе будут подведены 25 октября.