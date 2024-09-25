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На Байкал - с комфортом. В Иркутске представят автомобили для путешествий

В Иркутске 26 и 27 сентября 2024 года в рамках Международного туристического форума «Время отдыхать на Байкале» на площадке выставочного комплекса Сибэкспоцентр туроператор НУУР 1642 представит технику для путешествий - джипы TANK-300, кемпер для кейтеринга и туристический автобус. 

<p>Фото предоставлено компанией</p>

Фото предоставлено компанией


«Особенность нашего транспорта в том, что каждая модель создана или доработана по нашему индивидуальному проекту для максимального комфорта и безопасности путешественников. Так, например, наши джипы были дополнительно оборудованы с учётом специфики региона в Arctic Trucks – компании, специализирующейся на тюнинге автотехники для экстремальных путешествий. Их мы используем для джип-туров и трансферов туристов. Ведь расстояния у нас большие, а самые интересные места остаются вне досягаемости обычных автомобилей» - говорит директор ООО «Нуур 1642» Алена Ямщикова.
<p>Алена Ямщикова. Фото А. Федорова.</p>

Алена Ямщикова. Фото А. Федорова.

 Не только увидеть, но и самим проехать за рулём уникальных машин смогут самые удачливые посетители выставки «Байкалтур». Туроператор по Байкалу НУУР 1642 подарит сертификат на тест-драйв джипов по бездорожью победителю розыгрыша, который организаторы мероприятия проведут в дни работы выставки. Отправится в путешествие за рулем Tank 300 счастливчик сможет в компании семьи или друзей уже в октябре этого года в сопровождении опытного механика-водителя, который покажет как управлять этим транспортным средством и преодолевать сложные участки пути.

Для справки: ООО «НУУР 1642» — туроператор по Байкалу и Иркутской области. Специализируется на авторских премиальных турах. НУУР 1642 также организует джип-туры, проводит экскурсии по Иркутску и Усть-Куту, развивает промышленный туризм. Компания занимается бизнес-турами и сопровождением корпоративных программ (МICE). НУУР 1642 располагает новейшим парком подготовленной автомобильной техники и ледового транспорта и готов обеспечить транспортную логистику любого мероприятия в любой сезон.

 

Сайт НУУР1642: https://nuur1642.ru/ 
НУУР 1642 Вконтакте: https://vk.com/nuur1642 
НУУР1642 в Телеграмм: https://t.me/nuur_1642 
Тел. +7 983 466 1642

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<p>Фото предоставлено компанией</p> <p>Алена Ямщикова. Фото А. Федорова.</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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