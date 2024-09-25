На Байкал - с комфортом. В Иркутске представят автомобили для путешествий

В Иркутске 26 и 27 сентября 2024 года в рамках Международного туристического форума «Время отдыхать на Байкале» на площадке выставочного комплекса Сибэкспоцентр туроператор НУУР 1642 представит технику для путешествий - джипы TANK-300, кемпер для кейтеринга и туристический автобус.
«Особенность нашего транспорта в том, что каждая модель создана или доработана по нашему индивидуальному проекту для максимального комфорта и безопасности путешественников. Так, например, наши джипы были дополнительно оборудованы с учётом специфики региона в Arctic Trucks – компании, специализирующейся на тюнинге автотехники для экстремальных путешествий. Их мы используем для джип-туров и трансферов туристов. Ведь расстояния у нас большие, а самые интересные места остаются вне досягаемости обычных автомобилей» - говорит директор ООО «Нуур 1642» Алена Ямщикова.
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