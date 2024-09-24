Ингосстрах Банк повышает ставку по накопительному счету до 21,5% годовых

С 24 сентября 2024 года максимальная ставка по накопительному счету «На завтра» в Ингосстрах Банке составит 21,5% годовых. Увеличение доходности произошло за счет повышения базовой ставки и приветственной надбавки по счету.
Теперь для всех клиентов действует базовая ставка 6,5% вместо 6% годовых. Приветственная надбавка составляет 7% годовых вместо 5%. Она применяется однократно к первому накопительному счету и действует в первые два месяца, если последние 90 календарных дней у клиента не было сберегательных продуктов в Ингосстрах Банке.
Полная ставка по счету складывается из нескольких частей:
- 6,5% годовых – базовая ставка;
- 7% годовых – приветственная надбавка в первые два месяца;
- надбавка за расходы по карте на общую сумму от 20 000 ₽ в месяц:
✔ 6,5% годовых – для держателей зарплатных карт;
✔ 5% годовых – для держателей виртуальных и стандартных карт;
✔ 7% годовых – для держателей премиальных карт;
- 1% годовых – надбавка за подписку «Инго Плюс».
С учетом всех надбавок, максимальная ставка по счету – 21,5% годовых в первые два месяца и 14,5% годовых далее.
Счет можно открыть за пару минут в интернет-банке или мобильном приложении. При этом доход начисляется на любую сумму до 5 млн ₽. Проценты рассчитываются на ежедневный остаток по счету и выплачиваются раз в месяц. Одномоментно можно иметь только один накопительный счет.
Полные условия по накопительному счету «На завтра» – на сайте Ингосстрах Банка.