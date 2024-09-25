Больше половины иркутян считают, что квалифицированный рабочий может построить карьеру

Эксперты hh.ru опросили работников Иркутской области, и выяснили их мнение – можно ли построить карьеру в рабочих профессиях.

На вопрос, реально ли квалифицированному рабочему построить карьеру и занять более высокую должность, 61% опрошенных иркутян ответили положительно, еще 18% считают, что это невозможно, оставшиеся 21% затруднились дать однозначный ответ.

Интересно, что самые высокие оценки карьерным возможностям в рабочих профессиях дали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (69% из них), а больше всего скептиков оказалось среди респондентов в возрасте 45–54 лет, почти каждый третий из них (30%) уверен, что у рабочих нет возможности расти по карьерной лестнице.

Среди российских регионов самая большая доля положительных ответов зафиксирована в Уральском ФО (68%), самая низкая – в Москве и Северо-Западном ФО (58%). В Сибири 61% опрошенных видят высокие шансы для карьеры в рабочих специальностях.

Анализ вакансий для рабочего персонала, открытых в этом году в Иркутской области, показал, что в 2,7 тысячах предложениях о работе упоминается возможность карьерного роста. Чаще всего таких перспективах говорят в вакансиях кладовщиков, водителей, комплектовщиков, машинистов, электромонтажников, разнорабочих, инженеров-механиков, автомехаников, слесарей и сварщиков.