Число жалоб на «серых» майнеров выросло в Иркутской области

Обращения поступают в основном от обычных жителей, которые переживают за свою безопасность. Только в сентябре получено почти 200 сообщений. Об этом рассказали в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта».

С начала 2024 года энергетики зафиксировали 1560 сигналов с просьбами о помощи. В среднем в месяц специалисты фиксируют порядка 160 обращений, но в сентябре их количество достигло уже почти 200, при том, что месяц еще не закончился. Все они проверяются. При необходимости на места выезжают инспекторы для проведения обследований и фиксации нарушений. Первый признак, о котором пишут люди, – это невероятный шум и гул, а также вибрация стен. Вот так выглядят сообщения от жителей из аккаунта «Свет38».

«По адресу город Шелехов квартал шесть на окне жилой квартиры стоит майнинг ферма. Мы проживаем под этой квартирой и у нас при работе установки во всей квартире слышен низкочастотный шум от стен».

«Баклаши, жужжат криптомашинки, спать невозможно. Примите меры».

«Иркутск, Дыбовского, на балконе стоит несколько майнеров, воют, не дают спать».

«По адресу Иркутск, Карла Либкнехта, вероятно стоит майнинговая ферма. Ночью с балкона постоянный гул в подъезде иногда запах проводки. Дом газовый. Возникают опасения».

«Просьба проверить на майнинг, адрес – Бульвар Рябикова, слышен звук гула и как крутят вентиляторы, иногда звукоизолируются. Возможно настраивают, чтобы никто не жаловался. Стал свет моргать и в общем коридоре часто перегорают лампочки, по несколько штук одновременно. От них чувствуется запах бензина и гари. В квартире явно работает какая-то техника», – сообщение с таким текстом поступило от иркутянина на электронную почту.

Пользователь уточняет, что уже пробовал поговорить с соседями, но самостоятельно решить проблему не удалось: «Двери не открывают. Если и откроют, то для начала подготовятся, все попрячут. становится тишина, а через пару часов все заново. Проверьте пожалуйста квартиру. Хочется уже жить спокойно, без всяких запахов, гулов и переживаний за безопасность. Все-таки многоквартирный дом».

Жители пытаются сохранить в своих домах безопасность и комфорт. Больше всего тревожности у ангарчан. Почти все дома в городе газифицированы, это повышает риски: «Здравствуйте. Вам можно подать обращение, по поводу майнинга в доме? Возможно, в первом подъезде кто-то занимается майнингом. Уже полгода точно, голова болит от гула. Я живу на третьем этаже, ощущаю, что с низу идет. Гул с 7:00 до 9:00. Это точно и иногда вечером с 22:00. Информацию я сообщила в местный ЖЭК в пятницу, обещали проверить, но гул идет все равно».

«Здравствуйте, за домом по ночам стоит постоянный писк и гул от работающей техники. Днем его не так слышно, так-как заглушает дневной шум. По ночам, даже в квартире слышно. Похоже кто-то поставил майнинговую ферму. Писк и гул больше слышен со стороны управляющей компании и детского сада, так-как там есть бытовые постройки. На балконе писк слышен очень хорошо – особенно ночью. Я надеюсь ваша компания проведет проверку и разберется».

Но чаще всего, по данным «Иркутскэнергосбыта», обращения поступают от жителей Иркутска и Иркутского района. При этом нет разницы в типе строений, где злоумышленники устанавливают машинки для добычи криптовалюты – это может быть и частный сектор с многочисленными деревнями, поселками и садоводствами, гаражными кооперативами и многоквартирные дома. Жители одновременно обращаются к энергетикам, в управляющие компании, правоохранительные органы, чтобы максимально привлечь внимание всех служб.

«Здравствуйте, есть вопрос, куда обратиться по поводу шума майнинга. Вызывали участкового. ДНТ Мечта». «В очередной раз обращаюсь к вам с просьбой проверки квартиры на майнинг стоит такой гул что в комнате находиться невозможно. Бездействие недопустимо, пока видимо не загорится не обратит никто внимание. Прошу отреагировать и хоть что-то предпринять, жить невозможно».

Тревожность жителей вполне обоснована. Бытовые сети не рассчитаны на высокую круглосуточную нагрузку, которая требуется для майнингового оборудования. Это может привести к печальным последствиям – пожарам, которые уже случались неоднократно. Своевременно пресечь работу техники вне специальных площадок можно, важно получить то самое сообщение от неравнодушных соседей, которые первыми могут заподозрить неладное. Энергетики гарантируют анонимность в этом вопросе. Обратиться можно на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru, в социальных сетях «Свет38» или позвонить в контакт-центр 8-800-100-9-777.