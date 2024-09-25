Строительство четырех блок-секций для переселения граждан из аварийного жилья завершается в Иркутске

По национальному проекту «Жилье и городская среда» в иркутском микрорайоне «Эволюция» завершается строительство четырех 17-этажных блок-секций, где предусмотрены 340 одно-, двух- и трехкомнатных квартир.

Они предназначены для переселения граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Строительная готовность первых двух блоков составляет почти 100 %, вторых – 80 %. Застройщиком выступает АО «Управление капитального строительства Иркутска».

К возведению двух блок-секций приступили весной прошлого года, еще двух – в начале текущего. Все процессы взаимосвязаны и проходят непрерывно. Первые объекты готовы к сдаче: до конца года новое жилье в них получат 170 семей. На других двух блок-секциях проводят фасадные работы, внутреннюю отделку, завершают монтаж окон. Их планируют достроить до конца 2024-го.