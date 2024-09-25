Совместный краеведческий проект Эн+ и Молчановки «История в камне» стартует в Иркутске

Компания Эн+ и библиотека имени И.И. Молчанова-Сибирского открывают для иркутян и гостей города новый краеведческий проект «История в камне». Он посвящен архитектурным достопримечательностям Иркутска и позволит узнать много новой и полезной информации о том, как развивался город за последние столетия и какие знаковые события определяли его облик.

Ожидается, что намеченные мероприятия смогут посетить не менее тысячи человек. Программой предусмотрено два маршрута: «Здания, архитекторы и стили» и «Львы, пальмы, гости и гостиницы главной площади города». Среди участвующих в проекте архитектурных достопримечательностей Спасская церковь, здания «Иркутскэнерго», Востсибугля, гостиницы Сибирь и института иностранных языков, а также госбанк, городская дума и другие объекты.

Наиболее активные участники, отвечавшие на вопросы экскурсоводов, получат специально подготовленные сувениры. Помимо записи на экскурсии, можно пройти исторический квест. Такой формат используется организаторами впервые и разрабатывался для школьной и студенческой аудитории.

Запись на экскурсии 2024-2025 гг. ведется на сайте проекта. О проведенных встречах организаторы будут рассказывать на страницах в сообществе «Вконтакте».

– Совместные проекты «Молчановки» с компанией Эн+ стали уже доброй традицией. В прошлом году в «Истории в воде» наши краеведы, «раскрывая» фонды библиотеки, доставали из книг и газет информацию про набережные реки Ангары. В этот раз использовались книги, посвященные архитектуре главной площади Иркутска и гостям города. Многие факты и события, про которые идет речь на экскурсиях, станут открытием для горожан, и это отвечает миссии «Молчановки» – «Делать мир понятнее», – директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

– Выбранный формат является продолжением нашего успешного проекта прошлого года «История в воде». Тогда краеведы рассказывали об истории Цесовской и Нижней набережных, а также о плотине ГЭС. Глубокая проработка темы и творческий подход к экскурсиям каждый раз вызывали неподдельный интерес слушателей к богатому прошлому Иркутска. При этом мы не раз получали благодарные отзывы и предложения развивать начатые инициативы, – заместитель директора по связям с общественностью компании Эн+ в Иркутской области Герман Струглин.

За два года существования проекта краеведы организовали 48 экскурсий, которые посетили 1500 человек.

Компания Эн+ не только содействует просветительским мероприятиям, но и активно развивает городскую инфраструктуру. Благодаря позиции основателя российского холдинга Олега Дерипаски, подчеркивающего важность создания условий для комфортной жизни в сибирских городах, в Иркутске полностью воссозданы бани Курбатова и Русанова, сохранен ипподром, реконструируется здание Востсибугля, на Цесовской набережной строится жилой квартал от архитектора с мировым именем, а также деловой центр. Эти и другие градостроительные проекты преобразят историческую часть города, дадут импульс деловой и предпринимательской активности, привлекут дополнительные инвестиции и повысят туристическую привлекательность Иркутска.