Мишустин пообещал увеличить МРОТ с начала следующего года до 22 440 рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил об увеличении минимального размера оплаты труда в стране на 16,5% с 1 января 2025 года.

«В соответствии с указом президента необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей», – говорится в стенограмме встречи.

Он напомнил, что это поможет повысить заработные платы порядка 4 млн работников.