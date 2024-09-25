Анатолий Серышев: Электросетевые компании должны развивать и обновлять свою инфраструктуру

Электросетевые компании должны обеспечить качественную надежную работу, развивать и обновлять свою инфраструктуру, в полном объёме выполнять ремонтные и инвестиционные программы. Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в ходе совещания по вопросам подготовки регионов Сибири к отопительному периоду 2024 – 2025 годов и мерах по обеспечению модернизации коммунальной инфраструктуры.

Совещание состоялось при участии заместителя министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака, директора департамента развития жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Александра Федякова, высших должностных лиц субъектов Сибирского федерального округа, исполняющего обязанности руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Андрея Плешивцева, руководителей ресурсоснабжающих организаций.

Обеспечение надежности работы электросетевого комплекса стало значимой темой обсуждения. Отмечено, что потребление электроэнергии в объединённой энергосистеме Сибири растет. Риски энергодефицита возникают в связи с нерегулируемой деятельностью майнинговых компаний. Полномочный представитель держит вопрос на личном контроле. Он отметил, что сегодня во всех регионах округа требуется вести постоянный мониторинг энергопотребления, а на федеральном уровне – ускорить принятие подзаконных нормативных правовых актов, которые введут в энергодефицитных территориях ограничения на майнинговую деятельность.

– Органам власти, электросетевым компаниям следует обратить дополнительное внимание на перегруженные центры питания на территориях, где есть риски энергодефицита – в Иркутской области, Республике Хакасия, отдельных территориях Красноярского края. Прошу принять все возможные меры по недопущению перебоев электроснабжения. Ограничений подачи электричества для населения и социальных объектов допускать нельзя, – подчеркнул полпред.

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак отметил, что федеральным ведомством учтено мнение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и в период высоких нагрузок на энергосистему в отдельных территориях будут вводиться ограничения на майнинговую деятельность.

Анатолий Серышев акцентировал внимание на том, что в сложных современных условиях для Сибири безаварийное прохождение отопительного периода имеет особое значение и требует принятия дополнительных системных мер.

– В условиях суровой сибирской зимы надежность работы коммунальных систем – это важнейший фактор для создания комфортных условий жизни и благополучия граждан. Именно такую задачу перед нами ставит президент Российской Федерации Владимир Путин. Органам власти, ресурсоснабжающим предприятиям необходимо оперативно реагировать на все возникающие проблемы, в минимально возможные сроки помогать гражданам. До наступления морозов еще есть время и его нужно эффективно использовать. В короткие сроки устранить недоделки, завершить ремонты и формирование запасов топлива, аварийно-технических запасов для ликвидации возможных аварий, – сказал Анатолий Серышев.

Полпред также указал на важность консультативной помощи сотрудников управлений Ростехнадзора специалистам органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых компаний, чтобы обеспечить необходимое качество предзимних работ и получение паспортов готовности к прохождению отопительного сезона. Отдельно остановился на важности оперативного информирования органами местного самоуправления граждан о проводимых работах, плановых отключениях и сроках возобновления подачи ресурсов, чтобы предотвратить распространение искажённой информации.

Председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев сообщил, что отопительный период 2024-2025 годов на территории региона начат с 1 сентября с запуском теплоисточников в Катангском районе.

Сегодня теплоисточники запущены уже во всех 42 муниципальных образованиях, в работе 930 котельных (98%), теплоснабжение подключено в 3364 социальных объектах, 21136 домах. Работы по подключению потребителей завершаются. Фактический запас угля составляет 310,3 тысячи тонн или 154% от нормативного, жидкого топлива – 14,8 тысячи тонн или 126% от нормативного. Сформирован аварийно-технический запас угля, материалов и оборудования. Вопросы, связанные с прохождением отопительного периода в Приангарье, находятся на контроле правительства и главы области.

Как доложил исполняющий обязанности генерального директора АО «Иркутская электросетевая компания» Илья Бриллиантов, в августе 2024 года проведена проверка готовности единой энергетической системы к работе в отопительный период, выявленные замечания устранены, оборудование готово к прохождению осенне-зимнего периода. Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций ИЭСК сформировано 214 аварийно-восстановительных бригад, персонал переводится на сменный график для оперативного устранения повреждений кабельных линий в круглосуточном режиме. Подготовлено 524 единицы техники, в том числе инженерная (краны, экскаваторы, бульдозеры) и специальная (подъёмники, вышки, погрузчики и т.д.). Для создания временной схемы электроснабжения на случай повреждения или отключения основного источника питания формируется запас резервных источников снабжения электроэнергией.