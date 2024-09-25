Лаборатория искусственного интеллекта открылась в Якутске

Сегодня в ИТ-парке Якутска открылась Лаборатория искусственного интеллекта, созданная при сотрудничестве Сбера, правительства региона и Северо-Восточного федерального университета.

В торжественной церемонии участвовали председатель Байкальского банка Сбербанка Рушан Сахбиев, Ил Дархан – глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев.

Лаборатория искусственного интеллекта будет решать широкий круг социально значимых задач в сфере здравоохранения, экологии, безопасности, а также в целях сохранения культурной идентичности Якутии. Запланировано тесное взаимодействие с научными институтами и технологическими компаниями региона, популяризация AI и цифровых технологий.

«Открытие лаборатории искусственного интеллекта в Якутске – следующий шаг в цифровой трансформации региона. Сбербанк активно содействует этому процессу, способствует экономическому росту региональной экономики и улучшению качества жизни людей. Новая лаборатория сосредоточится на решении цифровых задач Якутии в здравоохранении, безопасности и культуры. Помимо исследований, лаборатория будет заниматься подготовкой студентов и развитием цифровых решений. Якутская лаборатория искусственного интеллекта претендует на лидерство в своей области», – Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.

«Создание лаборатории искусственного интеллекта имеет прикладные цели. С помощью исследований в рамках проекта будут решаться вопросы, требующие обработки больших объемов данных. Например, в рамках мониторинга и прогнозирования лесных пожаров. Или в сфере охраны здоровья якутян, в медицине. Также перед нами стоит задача дальнейшей цифровизации экономики, что напрямую связано с активным использованием искусственного интеллекта. Уверен, что Лаборатория станет эффективным инструментом для этого процесса, и с помощью наших партнеров по проекту мы достигнем значительных успехов в этой сфере», – Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).

Идея создать лабораторию возникла на дизайн-сессии по искусственному интеллекту, которую Сбер провел для правительства Якутии в июне 2023 года. В ноябре 2023 года президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, глава Якутии Айсен Николаев, президент и ректор Северо-Восточного федерального университета Анатолий Николаев подписали Меморандум о сотрудничестве по созданию лаборатории искусственного интеллекта.