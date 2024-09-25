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Карта Premium Light Банка Уралсиб вошла в Топ-5 самых удобных премиальных карт

Премиальная карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light Банка Уралсиб вошла в Топ-5  самых удобных премиальных дебетовых карт, по версии портала Банки.ру. В исследовании рассматривались рублевые дебетовые карты (Mir Supreme, UnionPay Gold, UnionPay Platinum, UnionPay Diamond) банков из Топ-30 по активам, которые предлагаются новым совершеннолетним клиентам и ориентированы на широкий круг держателей, а также не являются кобрендовыми. Условия по картам в рейтинге актуальны на 09.09.2024 года

Продукты в рейтинге ранжировались по сумме баллов, которые начислялись по результатам оценки следующих параметров: стоимость выпуска и стоимость обслуживания карты, наличие и величина комиссии за снятие наличных в своих и сторонних банкоматах, суточный и месячный лимиты на снятие наличных с карты, стоимость СМС-уведомлений, возможность оформления карты на Банки.ру. По результатам ранжирования карта Mir Supreme в пакете услуг Premium Light Банка Уралсиб вошла в число карт с максимальным итоговым баллом.

Ознакомиться с полными условиями карт Mir Supreme Уралсиба можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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