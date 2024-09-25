Каждый второй иркутянин считает, что школьное образование стало хуже

По мнению иркутян, лучше всего школа тренирует память и внимание. Сервис по поиску работы Superjob выяснил отношение общества к системе школьного образования, опросив экономически активных горожан из Иркутска.

С критикой среднего образования выступил каждый второй иркутянин: 49% считают, что школьное образование стало хуже, чем 10 лет назад. Чаще это мнение разделяют те, кому сейчас от 35 до 44 лет (58%): «Методики неполноценные и дают урезанный материал», «И с каждым годом всё хуже».

9% иркутян отмечают, что современное школьное образование в России осталось на том же уровне что и 10 лет назад. 12% респондентов уверены, что школьное образование в целом стало лучше. Чаще об этом говорят те, кто моложе, – каждый пятый в возрасте до 34 лет.

По оценкам опрошенных, современное школьное образование лучше развивает память и внимание (средний балл – 3,2 и 3,0 соответственно по 5-балльной шкале), хуже – критическое мышление и практические навыки (2,5 и 2,6 балла соответственно).

6 из 10 иркутян уверены, что современное школьное образование не дает достаточного количества полезных практических навыков и умений выпускникам. Мужчины говорят об этом чаще женщин. Уровень убежденности в несостоятельности знаний и навыков выпускников растет с возрастом опрошенных.

16% горожан более оптимистичны, по их мнению, школьное образование способствует развитию практических навыков у учащихся.

Каким умениям школа должна уделять повышенное внимание: по мнению иркутян, для формирования практических навыков в первую очередь необходимы уроки труда или домоводства (25%), обучение финансовой грамотности (14%), логике (11%): «Стоит вернуть уроки труда с верстаками и станками для мальчиков, для девочек – шитье и готовка»; «Планирование семейного бюджета»; «Важно формировать критическое восприятие действительности, умение анализировать информацию». Необходимо отметить, что, реагируя на запросы общества, школы уже включают те или иные предметы в качестве основных или факультативных дисциплин, однако такие возможности есть не у всех образовательных учреждений, и в целом проблема неподготовленности подростков ко взрослой жизни по-прежнему актуальна. Современным молодым людям, по мнению иркутян, важна компьютерная грамотность (7%). По 6% респондентов – за то, чтобы отдать больше часов основным предметам (в частности, истории), уделять внимание формирования коммуникативных навыков и общей самостоятельности.