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«Concept Line. Простые вещи»: выставка предметного дизайна пройдёт в Иркутске

В Иркутске представят новинки функционального дизайна для современной жизни.

Совсем скоро, с 3 по 6 октября, Иркутск станет центром притяжения для всех, кто интересуется актуальными трендами в дизайне.  Участники выставки "Concept Line. Простые вещи" представят мебель и декор, сочетающие практичность и эстетическую простоту.  Здесь можно будет увидеть, как современные предметы дизайна могут быть полезными и стильными одновременно, органично вписываясь в любой интерьер.

Что делает выставку особенной?

– Все экспонаты произведены в Иркутской области, – говорит  организатор выставки Ксения Пономарёва. – Это демонстрация высокого уровня мастерства местных дизайнеров и производителей. Ежегодно на этом событии собираются лучшие креаторы, художники и ремесленники, чтобы показать, как современные идеи воплощаются в функциональных предметах для повседневного использования.

Что вас ждёт?

 • Более 100 предметов – от мебели до элементов декора

 • 30 предприятий и мастерских продемонстрируют свои лучшие работы.

 • 20 дизайнеров и творческих объединений представят свои уникальные проекты.

 • Две экспозиции: основная коллекция предметов и отдельная выставка керамических изделий.

 • Выступления ведущих экспертов в области интерьерного и предметного дизайна, которые поделятся секретами создания уникальных пространств.

Где будет проходить?

Предметы будут представлены в двух локациях

 • Бизнес-центр Ziggi-Park (ул. Советская, 42) – основная экспозиция предметного дизайна.

 • Студия интерьерного дизайна Krugami (ул. Халтурина, 21) – выставка керамики.

Организаторы выставки предлагают посетителям окунуться в атмосферу творческого поиска и найти вдохновение для своего дома.

Выставка будет работать с 3 по 6 октября, с 10:00 до 20:00.

Как это было в прошлом году?

За пять дней выставку посетили более полутора тысяч человек. Мероприятие проходило в центре города, в новом клубном доме «Бабр». Посмотреть фоторепортаж с первой выставки можно по ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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