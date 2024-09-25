Олег Дерипаска поздравил победителей стипендиальной программы

В Корпоративно-учебном центре ИРНИТУ прошла церемония награждения победителей стипендиальной программы. Будущие энергетики, металлурги, врачи и учителя из вузов Иркутска получили именные поздравления от промышленника Олега Дерипаски, который пожелали им неисчерпаемой энергии для новых достижений.

По итогам конкурсного отбора 2024 года победителями стали 200 человек, среди которых 38 студентов из пяти учебных заведений Иркутска. По всей России для получения именной стипендии было отобрано 76 студентов-металлургов, 43 энергетика, 54 студента медицинских специальностей, 23 педагога и 4 будущих специалиста по горному делу. Всего же в этом году на соискание стипендии было получено 803 заявки.

Размер выплаты зависит от того, какое образование получает студент (высшее или среднее), а также от курса, на котором он учится. Для студентов вузов максимальный размер стипендии составляет 25 тыс. рублей, ссузов – 15 тысяч рублей. Чтобы стать победителем, нужны не только отличные оценки, но и научные достижения, вовлеченность в благотворительные, волонтерские, донорские акции, победы в студенческих олимпиадах и творческих конкурсах. Теперь эти студенты будут участвовать в жизни и работе компаний Эн+ и РУСАЛ. Им также будет доступна годовая подписка на профильную электронную библиотеку и профессиональный журнал, а также посещение конференций, корпоративных, благотворительных мероприятий. Кроме того, молодые кадры получают возможность пройти производственную практику и стажировку на предприятиях холдинга, что станет фундаментом для дальнейшего профессионального роста специалистов.

– Мы благодарны компании Эн+ за поддержку ребят. Эта стипендиальная программа позволяет выявить таланты, а дальше мы делаем все, чтобы эти ребята готовились, повышали свои компетенции и становились более профессиональными. Эн+ – социально ответственная компания, и мы, и ребята видим, что холдинг уделяет особое внимание социальному развитию и развитию образования, – ректор ИРНИТУ Михаил Корняков.

– Олег Владимирович Дерипаска всегда уделял большое внимание развитию и образованию. Поэтому закономерно, что мы решили поддерживать самых талантливых ребят, помогать им качественно и полноценно учиться. Мы учредили эту стипендию, но даже в самых смелых своих мечтах не ожидали такого количества участников. Наблюдается отличная динамика, в этом году более 800 человек подали заявки на участие, были отобраны 200 самых лучших. Очень надеемся, что эти ребята придут работать к нам. Потому что наша компания работает в основном в Сибири, и хочется, чтобы ребята оставались там, где они родились и учились, чтобы они приносили пользу своей стране и родному региону, – заместитель генерального директора Эн+ по работе с персоналом Наталья Альбрехт.

– Прекрасно, когда ответственный бизнес готовит себе кадры в понятных и «своих» областях: горное дело, металлургия. Это логично. Но когда взор бизнеса обращен в сторону педагогики и медицины, это, на мой взгляд, чрезвычайно глубокое видение того развития, которое компания себе наметила. Это настолько глубокий взгляд на ту территорию, где компания развивается, что мне кажется, что эту практику необходимо тиражировать и тиражировать. Если у нас все компании будут так же внимательно относиться не только к своим профильным направлениям, но и к социальном блоку, совершено точно, что наша жизнь будет стабильнее и лучше, – заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Направленные на молодое поколение образовательные программы были начаты Олегом Дерипаской более 15 лет назад. Благодаря этому, сегодня энергопредприятия области обеспечены профессионалами, а выпускники профориентированных проектов уже работают на объектах по всему региону.