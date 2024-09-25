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Стабилизатор МС-21 отечественного производства прошел проверку в ЦАГИ

Переставной стабилизатор российского самолета прошел тестирование в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ).

Эксперименты проводились на изолированном стенде, ранее применявшемся для изучения свойств аналогичного импортного агрегата. Программа испытаний была сложной: осуществлялись исследования не только на общую, но и на местную прочность, в частности, определялся уровень напряженного состояния узлов навески, руля высоты и механизма перестановки стабилизатора.

«Кессон стабилизатора из российских композиционных материалов выдержал предельные уровни нагрузки и ударные повреждения, имитирующие реальные условия эксплуатации самолета, показав высокую прочность и жесткость конструкции», – рассказал заместитель начальника отделения статической и тепловой прочности ФАУ «ЦАГИ» Михаил Лимонин.

Результаты экспериментов переданы ПАО «Яковлев» для подготовки сертификационного заключения о прочности стабилизатора МС-21.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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