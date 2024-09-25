Арендные ставки торговых помещений на Невском проспекте достигли 15 тыс. за «квадрат» на фоне минимальной вакантности

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, верхняя граница диапазона арендных ставок на Невском проспекте, одной из главных торговых улиц Санкт-Петербурга, к концу III квартала 2024 года достигла 15 тысяч рублей за квадратный метр в месяц, что на 25% выше июньского показателя. Доля свободных площадей на основной части проспекта остается на минимальном уровне и составляет всего 2–3%, что является рекордно низким значением за последние 8 лет. С начала года в исследуемой локации открылось 57 новых магазинов и заведений общественного питания, при этом зафиксировано 50 закрытий, что говорит об активной ротации арендаторов качественных торговых помещений.

По итогам III квартала 2024 г. доля свободных площадей формата стрит-ретейл на Невском проспекте предварительно составила 4,4%, что является минимальным показателем за последние 8 лет. На основной части торгового коридора вакантность остается стабильной уже год и составляет 2–3%.

Старо-Невская часть находится на этапе активной трансформации после закрытия магазинов международных брендов, реставрации фасадов и снижения пешеходного трафика существенно изменилась. Большой объем свободных площадей, доступных для аренды в начале года, уже к осени нашел своих арендаторов. К концу сентября вакантными здесь остаются 8,4% площадей.

С начала 2024 года на главной улице города открылось и анонсировано к открытию 57 магазинов и заведений общественного питания, а закрылось, в свою очередь, 50. Это превышает аналогичные показатели прошлого года. Для сравнения: за девять месяцев 2023 года аналогичные показатели на Невском проспекте насчитывали 49 и 31 соответственно. Высокая ротация арендаторов характерна для Невского проспекта, где состав арендаторов меняется в среднем на 20–30% в год.

Наибольшее количество открытий (18 торговых точек) на Невском проспекте традиционно отмечается в сегменте общественного питания. Доля кафе и ресторанов с начала года увеличилась с 34% до 37% ввиду растущего туристического трафика. Открылись такие заведения, как ресторан турецкой и средиземноморской кухонь Meze (Невский пр-т, д. 140), рамен-бар Asiatiq (Невский пр-т, д. 130), кафе-чайная Met tea (Невский пр-т, д. 106), также анонсировано открытие поп-культурного бара Beverly Hills на Невском пр-те, д. 96.

Среди фэшн-ретейлеров, открывших свои магазины на Невском проспекте с начала 2024 года всего один бренд является международным – Eleventy (Италия). Треть всех новых открытий в сегменте одежды, обуви и аксессуаров сформированы локальными петербургскими брендами (Norppa, Bat Norton, Griol и другие). Кроме того, на рынок вышло два сибирских фэшн-ретейлера: Suborbia и Achers (бренд повседневной одежды и магазин женской одежды). В то же время количество временно закрытых магазинов международных брендов сократилось с шести в начале года до двух в сентябре (Comme des Garcons и Brunello Cucinelli).

С января отмечалось несколько единичных случаев «миграции» бутиков из одной фэшн-локации в другую. Так, магазин лимитированной одежды, обуви и аксессуаров Nikita Efremov переехал со Старо-Невского проспекта на Большую Конюшенную улицу, a магазин Radical Chic – на Большой проспект П. С.

Отрицательная динамика открытий по сравнению с закрытиями отмечается среди продуктовых магазинов и банков. Освободили помещения такие сетевые бренды, как «Вкусвилл» (Невский пр-т, д. 130), «Дикси» (Невский пр-т, д. 91) и AB Daily Market (Невский пр-т, д. 142). На месте всех закрытых продовольственных магазинов открылись заведения общественного питания и развлекательного сегмента. При этом большинство помещений банков пока остаются пустыми. Среди банков закрытия отделений отмечалось у «Росбанка» (Невский пр-т, д. 68а), банка «Открытие» (Невский пр-т, д. 68а), банка «Россия» (Невский пр-т, д. 139), «Сбербанка» (Невский пр-т, д. 99–101) и Citibank (Невский пр-т, д. 68а). Среди открытий – отделение банка «ВТБ» на Невском пр-те, д. 68а.

«Верхняя граница запрашиваемых ставок аренды на Невском проспекте увеличилась с 12 000 рублей за кв. м в месяц (вкл. НДС) в июне до 15 000 рублей в сентябре. Пока рано говорить об устойчивом тренде, связанным со стремительным ростом показателя на территории всей торговой артерии, но наличие подобных примеров свидетельствует о стабильно высоком спросе на помещения стрит-ретейла. Наш город интересен для российских и международных туристов, что в том числе усиливает спрос на коммерческие площади в центре города. Ограниченное предложение качественных объектов на Невском проспекте в сочетании с активной ротацией арендаторов поддерживает высокий уровень интереса со стороны брендов, особенно в сегменте общественного питания, а также одежды и обуви. Уход международных брендов открыл новые возможности для российских и локальных игроков, что также способствует росту арендных ставок. В целом Невский проспект по-прежнему играет важную роль в развитии экономики Петербурга, привлекая ретейлеров, инвесторов и девелоперов. В перспективе мы ожидаем дальнейшее укрепление Невского проспекта как центра притяжения для новых форматов торговли и сервиса, особенно с учётом продолжающейся трансформации и адаптации коммерческих пространств к новым потребительским трендам», – Анна Лапченко, директор департамента торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге.