Средний размер микрозайма составил 9,88 тысяч рублей в августе 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2024 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,88 тыс. рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0% (в июле 2024 года – 9,98 тыс. руб.). Таким образом, средний размер микрозайма снижается второй месяц подряд после непрерывного роста данного показателя в предыдущие 7 месяцев.

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек «займа до зарплаты» в августе 2024 года, напротив, вырос на 5,1% (в августе 2023 года – 9,40 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2024 года зафиксирован в:

Москве (11,59 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (10,92 тыс. руб.),

Ростовской обл. (10,74 тыс. руб.),

Московской обл. (10,56 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (10,24 тыс. руб.).

При этом по сравнению с предыдущим месяцем наиболее существенное снижение среднего чека микрозайма в августе 2024 года продемонстрировали:

Республика Адыгея (-6,4%),

Республика Саха (Якутия) (-3,7%),

Краснодарский край (-2,1%),

Кемеровская обл. (-2,0%),

Иркутская обл. (-1,6%).

В свою очередь, в некоторых регионах из топ-30 средний чек микрозайма в августе, напротив, увеличился, в том числе в:

Ростовской обл. (+6,7%),

Волгоградской обл. (+2,7%),

Удмуртской Республике (+1,4%),

Омской обл. (+1,0%),

Алтайском крае (+0,7%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель сократился на 1,3% и 0,2% соответственно.

«Средний чек микрозайма снижается второй месяц подряд, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, такая динамика во многом связана с мерами регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, в том числе с макропруденциальными лимитами в части долговой нагрузки заемщиков и снижением максимально возможной процентной ставки по микрозаймам. Это привело не только к сокращению выдачи микрозаймов гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению его среднего размера для них. В то же время, заемщикам с приемлемыми показателями долговой нагрузки и Персонального кредитного рейтинга МФО готовы предоставлять более значительные суммы».