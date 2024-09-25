Иркутск вошел в пятерку городов России с самым высоким трафиком на эзотерических сайтах

Россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые 8 месяцев 2023 и 2024 годов.

Особенно заметно в 2024 году вырос интерес к нумерологии: число пользователей сайтов этой тематики увеличилось в 1,5 раза, а потребляемый ими трафик — в 1,7 раза.

Тем не менее именно астрологические ресурсы лидируют среди всех сайтов, посвященных эзотерике. Их посещают 50% пользователей этого сегмента, которые генерируют 43% трафика. Однако по темпам роста астрологические сайты уступают ресурсам про гадания и нумерологию.

Иркутяне следуют за общим трендом на увлечённость эзотерикой. По времени, проводимому интернет-пользователями на сайтах данной тематики, столица Прибайкалья занимает пятое место среди городов страны. На первом – четвёртом местах расположились соответственно Сочи, Чита, Благовещенск и Омск.

Как выяснили аналитики Yota, среди астрологических сайтов россияне больше отдают предпочтение ресурсам, специализирующимся на натальных картах (32% от всех потраченных гигабайт), нежели чем на гороскопах (11%). Сайты про гадания посещают 33% пользователей, которые обеспечивают 31% трафика в общей структуре «эзотерического» сегмента, а интересующиеся нумерологией (17% пользователей) генерируют 26% трафика.

Женщины проявляют больший интерес к эзотерике, чем мужчины.

Они составляют 68% пользователей таких ресурсов и обеспечивают 69% трафика. Женская аудитория также дала наибольший прирост пользователей (+ 74%) и трафика (+72%) в 2024 году. В целом, темпы роста большинства показателей женской аудитории в эзотерическом сегменте в 1,5 раза выше, чем мужской. Исключение — среднее время, проведенное на эзотерических сайтах: мужчины здесь чуть активнее женщин (9,6 минуты против 9,4 минуты на пользователя).

Из всех категорий эзотерики мужчины больше всего интересуются гаданиями (34% мужчин), а меньше всего — нумерологией (16%). Женщины, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35%) и реже — на гороскопах (15%). Больше всего эзотерикой интересуются люди в возрасте 26-45 лет (57% пользователей, 56% трафика), однако самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и зумеры 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика). Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36-45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26-35 лет.

Гадания наиболее популярны в Магасе, Магадане и Нальчике — в этих городах наибольший расход интернет-трафика на подобных порталах в расчете на пользователя. В то же время гороскопами больше интересуются в Грозном, Белгороде и Йошкар-Оле, натальными картами — в Петропавловске-Камчатском, Кургане и Грозном, а нумерологией — в Магасе, Майкопе и Абакане.