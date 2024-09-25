7362 рубля – средний чек российской семьи в конце сентября

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 16 по 22 сентября среднестатистическая российская семья потратила на продукты питания и товары повседневного спроса 7362 рубля, что на 402 рубля (5,5%) меньше, чем неделей ранее.

Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 1182 руб. или на 19,1%.

«В конце августа и в начале сентября многие магазины проводили сезонные скидки и распродажи в преддверие начала учебного года, что могло простимулировать покупателей совершить все необходимые покупки до момента следующей волны активных трат, связанных с черной пятницей, новогодними праздниками», – резюмируют эксперты.