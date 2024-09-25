Более 500 млрд рублей инвестиций направят на развитие золотодобычи в Иркутской области

В Иркутской области планируют развивать добычу золота. На эти цели намерены направить свыше 500 млрд рублей инвестиций, сообщил на пленарном заседании первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников.

«В прошлом году сделан большой шаг на пути к цели ускоренного развития Восточной Сибири – утверждена стратегия Сибирского федерального округа. Четыре из семи приоритетных инвестиционных проектов в области золотодобычи, являющихся основой кластерного подхода Стратегии, направлены на освоение золоторудных месторождений в Иркутской области. Это Сухой Лог, Светловское, Красное, Гурбей. Инвестиции по нашим проектам составят более 500 млрд рублей, будет создано около шести тысяч новых рабочих мест», – рассказал Руслан Ситников.

Всего в настоящее время в Приангарье идет активная разработка 31 месторождения рудного золота и 361-го месторождения россыпного золота. Регион является лидером России по запасам этого драгоценного метала, по добыче – входит в первую пятерку.