«Магнит» заявил о запуске магазинов в Иркутской области

Магазины федеральной сети «Магнит» начали открывать в Иркутской области, ставшей 68-м регионом присутствия компании. Об этом сообщается на официальном сайте ритейлера.

Две соответствующие торговые точки уже появились на территории Тайшета и Тулуна. В ближайшее время около 10 магазинов появятся в Иркутске, Зиме, Саянске, Нижнеудинске, Ангарск и Заларях. Это позволит создать более 150 рабочих мест и обеспечит налоговые отчисления в бюджет Приангарья.

В супермаркетах расположат собственные пекарни, кассы самообслуживания, современное холодильное оборудование. Запланировано партнерство с местными производителями, которые будут поставлять хлебобулочные изделия, молочную продукцию, сыры, бакалею, мясную гастрономию, птицу.