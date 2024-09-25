Предприниматели в Приангарье задолжал 2,4 млн рублей за аренду лесов

В Куйтунском районе Иркутской области бизнесмены задолжал 2,4 млн рублей за аренду лесов, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в период с 2008 по 2011 год лесные участки, расположенные в Куйтунском лесничестве, были переданы по договорам аренды в пользование коммерческим организациям для заготовительной деятельности.

При этом семь арендаторов своевременно не вносили плату в федеральный и региональный бюджеты за использование лесов, в связи с чем сформировалась задолженность в размере более 2,4 млн рублей.

Долг был полностью погашен после вмешательства прокуратуры, которая внесла соответствующее представление.