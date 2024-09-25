Иркутянка отсудила 250 тысяч рублей за травму на производстве

Жительнице Иркутска, пострадавшей в результате несчастного случая, удалось отсудить компенсацию. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в июне 2011 года женщина работала на станке с маятниковой пилой. Она получила серьезную травму, зацепив рукой вращающийся по инерции пильный диск. Это повлекло утрату трудоспособности и последующее получение инвалидности.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении работодателя компенсировать моральный вред, причиненный пострадавшей. Требование было удовлетворено, пострадавшей должны выплатить 250 тыс. рублей.