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Жители Иркутской области за сутки вложили почти 3 млн рублей в вымышленные инвестиции

За сутки лжеброкеры похитили у троих жителей Приангарья около 2,8 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Самую крупную сумму потерял 60-летний житель Ангарска. В Интернете он нашел рекламу о дополнительном пассивном заработке. Мужчина перешел по ссылке, заполнил анкету, а затем ему поступил звонок от якобы брокера. Собеседник «помог» заявителю создать личный кабинет на торговой платформе и предложил внести стартовый депозит.

Для убедительности мошенники отображали в программе «прибыль» от совершенных сделок. Доверившись, мужчина оформил в банке кредит, а всю сумму перечислил на указанные счета. Таким образом он потерял 1 миллион 970 тысяч рублей.

Аналогичным способом обманули преподавателя из Черемхово и страхового агента из Братска. Суммарно 54-летнние женщины перевели на счета злоумышленников 775 тысяч рублей.

В настоящий момент все инциденты отрабатывают правоохранители.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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